Detienen e incomunican a joven mexicano en Letonia

CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 29, 2016.-Daniel Reynoso tiene 20 años de edad, estudia Ingeniería Mecánica Eléctrica, en el Tec de Monterrey, campus Estado de México, como parte de su formación académica, viajó a la ciudad de Riga, en Letonia, para continuar sus estudios ahí, durante un semestre.

Antes de salir de México, contactó diversas residencias de estudiantes a través de redes sociales.

Al llegar a Riga, la habitación que había elegido no existía por lo que tuvo que buscar una alternativa, nuevamente en redes sociales, así, Daniel conoció a Marco Dalkilic, un “casero”, quien le rentó un departamento por 280 euros, Daniel también tuvo que pagar la misma cantidad de depósito y un monto por anticipado por el concepto de seguridad para utilizar la vivienda.

En total pagó 680 euros, en ningún momento firmó un contrato con el casero.

Al mes de vivir en ese lugar, Daniel se percató de que el departamento estaba en malas condiciones.

“Al principio ahí estuvo, empezó a ver cosas que no le gustaban, que no le parecían, me dijo ‘hay una rata en el cajón de los cubiertos, está muy sucio’ le dije ‘busca alternativas, salte de ahí’, estuvo buscando alternativas y cuando le dijo al señor, éste se molestó”, relató Luis Alberto Reynoso, papá de Daniel.

Daniel logró salirse del departamento y encontró otro lugar donde vivir.

Después, Daniel coincidió nuevamente con Marco Dalikili, quien supuestamente lo agredió verbalmente.

A decir de su padre, las agresiones se repitieron el miércoles 14 de diciembre. Daniel asegura que él, en compañía de tres amigos salieron a un bar de la ciudad, al llegar al lugar vieron al casero quien lo agredió ahora a empujones.

La novia de Daniel asegura que el 20 de diciembre, Daniel estaba con ella en un departamento cuando fue detenido por la Policía de la ciudad de Riga, por presuntamente haber robado y utilizado la tarjeta de crédito de Marco Dalikili, su excasero.

“Llegaron a su departamento dos policías, empezaron a decir que Daniel tenía que acompañarlos, que tenía que ir con ellos a la estación y tenía que llevar su pasaporte con él, empezamos a preguntar si tenían una orden de aprehensión o de que se le había acusado, dijeron que no podían decir nada hasta que lo llevaran a la delegación, los policías eran estatales, hicieron presión y nos asustaron, Daniel aceptó irse, yo les dije que yo podía ir porque legalmente podía tener un acompañante, pero me dijeron que no, que yo me tenía que quedar, que yo no podía ir a ningún lado”, narró María José Vallejo, novia de Daniel.

Las autoridades de la ciudad le proporcionaron la asesoría de una abogada que no hablaba español y le pidieron que firmara documentos en ruso.

María José, novia de Daniel, notificó al cónsul honorario de México en Letonia lo sucedido, quien ha estado en comunicación con la embajada mexicana en Suecia.

El 21 de diciembre, Daniel fue trasladado, sin previo aviso, a un puesto de aislamiento, donde no se le permite estar en contacto con nadie.

El 22 de diciembre un juez de la ciudad de Riga dictaminó detener a Daniel por un lapso no mayor a seis meses para concluir la investigación en su contra.

“No me han dejado verlo, le he preguntado al cónsul, se tiene que hacer una cita vía telefónica, he pedido ayuda para hacer la cita telefónica, porque además contestan en letón y no se hablar letón, descuelgan y cuelgan, no he logrado hacer nada, he pedido ayuda al despacho que lleva la investigación y tampoco ha podido ni el cónsul ni el abogado”, afirmó el padre de Daniel.

La Familia Reynoso no ha podido ver a Daniel. Tras varios días buscando ayuda, hoy cuentan con el apoyo de abogados locales para darle seguimiento a este caso.

La Secretaria de Relaciones Exteriores, mediante una tarjeta informativa, dio a conocer que estará al pendiente del proceso del joven mexicano y auxiliará a sus familiares en lo que necesiten.

