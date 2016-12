Con el gasolinazo, “ganan el país, nuestros hijos y nuestros nietos”: Meade

México.- “Si no queríamos reflejar el incremento en el costo, teníamos o que endeudarnos o que recortar programas o que subir impuestos. Y no estamos haciendo ninguna de las tres cosas”.

¿Quién gana con el gasolinazo 2017?

“El que gana con el gasolinazo es el país, son nuestros hijos y son nuestros nietos. Al final del día, cuando uno vende gasolina, lo que está vendiendo es un derivado del petróleo, y un derivado del petróleo cuyo precio se ha venido incrementando en el tiempo. Esto es: nosotros tenemos que comprar la gasolina y al hacerlo lo que estamos haciendo es comprar petróleo, y teníamos dos opciones: si queríamos mantener el precio por abajo de lo que nos está costando, si no queríamos reflejar el incremento en el costo, teníamos o que endeudarnos o que recortar programas o que subir impuestos. Y no estamos haciendo ninguna de las tres cosas. Y no tenemos en consecuencia más alternativa aritmética, que reflejar en el incremento de los precios de las gasolinas, lo que observamos que se incrementó en los costos”, advirtió el secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

En entrevista telefónica con la periodista Carmen Aristegui, el funcionario del gobierno federal sostuvo que a pesar del “ajuste” a partir del 1 de enero, “estamos entre los países del mundo donde se vende más barato” el combustible, además de que México “es uno de los países donde ha subido menos”.

La gasolina en México “ha subido menos que lo que subió en prácticamente todo el resto de los países del mundo, como resultado fundamental de que para México y para los países del mundo, siendo el mercado de las gasolinas y el mercado del petróleo un mercado global, el costo del insumo se incrementó”, subrayó Meade.

Incluso, presumió: “El precio de la gasolina en México es muy parecido al de California, ligeramente superior al de Texas, y es muy inferior al que tenemos en Belice, en Guatemala, lo es también en el que está vigente en Argentina, en Brasil, en Perú, lo es también en el que está prácticamente en todos los países europeos… y lo es también comparado con países como la India, China, entre otros”.

La Secretaría de Hacienda -encabezada por Meade- anunció esta semana que los precios de las gasolinas en el país, vigentes a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017, serán en promedio de $15.99 para gasolina Magna, $17.79 para gasolina Premium y $17.05 para diésel.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, los nuevos precios representan incrementos en promedio de hasta 20 por ciento: 14.2% en el caso de la Magna, 20.1% en el caso de la Premium y 16.5% en el caso del diésel, respecto al precio máximo observado este mes de diciembre.

Sin embargo, en la Ciudad de México -por poner un ejemplo- la gasolina Premium costará más de 18 pesos, lo que implica un incremento de hasta 24 por ciento en comparación con los precios de diciembre 2016.

Hacienda también explicó la metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y diésel así como precios máximos vigentes en enero de 2017:

Habrá 83 regiones en el interior del país y siete en la frontera norte (es decir 90)

Las diferencias entre regiones corresponden a distintos costos de transporte y logística

Los precios máximos no tendrán ajustes adicionales en enero. En febrero tendrán dos actualizaciones semanales y después serán diarias

-¿No temen un estallido social a partir de este gasolinazo?-, le preguntó Aristegui en la entrevista a Meade.

“…No hay una alternativa en consecuencia diferente (a los aumentos de las gasolinas)… el costo del insumo (el petróleo) subió, por lo tanto o lo enfrentábamos o lo asumíamos, manteniéndolo artificialmente bajo, recortando los programas de aliento, los programas de salud, los programas sociales y eso a mi juicio hubiera sido absolutamente inaceptable porque hubiera afectado a los mexicanos que más los ocupan”-, respondió el funcionario.

-¿No están echando gasolina al fuego?

“La estaríamos echando si hubiéramos utilizado como alternativa el recorte a los programas sociales, para acomodar el impacto que tiene el incremento en el costo del precio del petróleo, insumo fundamental en la producción de gasolinas”, concluyó el secretario de Hacienda.

Comentarios

comentarios