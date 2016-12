Tacha Lady Wuuu a Gerardo Méndez de prepotente tras rechazo en aeropuerto

Hace unas semanas, Eduardo Arias alcanzó la fama gracias a un grito que lo convirtió en “Lady Wuuu”; sin embargo, ahora el conocido hombre se lanzó en contra de Luis Gerardo Méndez, a quien tachó de engreído, prepotente y poco cordial. A través de las redes sociales destacó que se encontró con el sexy actor y que tuvo una mala experiencia.

En su cuenta oficial de Instagram, “Lady Wuuu” compartió una fotografía en la que aparece junto al protagonista de Nosotros Los Nobles y narró que se desilusionó con su encuentro. Indicó que todo sucedió en el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí y que no sólo él recibió malos tratos del actor, sino que también otro fan del artista.

“Con la novedad de que me encontré a @luisgerardom en el aeropuerto de #SLP como cualquier fan me acerqué para pedirle una foto y saludarlo, él respondió con rechazo y prepotencia no sólo conmigo sino con varias personas que ahí se encontraban. Ahora que estoy en este medio (Por poco o mucho tiempo) se lo importante que son las palabras SENCILLEZ y AGRADECIMIENTO hacia con tu público. A veces estamos sin comer, venimos muy cansados o estamos hartos pero SIEMPRE debemos tener una SONRISA. #EllaNOesVedette #LaqueEsPayasaCaeGorda”, escribió.

Televisa

