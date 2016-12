New York Times publica que Rusia acepta dopaje sistémico

Altos funcionarios realizaron una operación de dopaje de gran alcance que implicó a decenas de deportistas rusos que afectaron a todo el movimiento olímpico a partir de Sochi 2014, reconoció Rusia. Durante varios días de entrevistas, funcionarios rusos dijeron al New York Times que ya no podían con los hechos condenatorios que detallaban un programa de dopaje sin precedentes.

“Esto fue una conspiración institucional”, dijo Anna Antseliovich, actual directora general de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) sobre los esquemas de engaño que duraron años.

Sin embargo, la funcionaria dijo que no todos los altos mandos del gobierno de su país estuvieron involucrados.

Un director de laboratorio manipuló muestras de orina de seleccionados olímpicos y proporcionó cócteles de drogas para mejorar su rendimiento, dañando algunas de las competencias más prestigiosas del mundo, es decir, los Juegos Olímpicos.

Miembros del Servicio Federal de Seguridad, sucesor de la KGB, rompieron botellas que contenían muestras de orina de muchos deportistas, y un viceministro de deportes ordenó durante años encubrimientos del uso de sustancias prohibidas de los mejores atletas del país.

RUSIA ACUSA DISTORSIÓN. La agencia antidopaje rusa dijo que no admitió una trama de dopaje masivo en el sistema deportivo del país, y que un reporte publicado por The New York Times que insinuó eso fue una distorsión de su posición.

