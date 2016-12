Ariana Grande: “No soy un pedazo de carne”

La cantante Ariana Grande utilizó su cuenta en Twitter para contar expresar la molestia que siente por cada uno de los casos en los que las mujeres son vistas únicamente como un objeto sexual.

Ariana Grande contó una anécdota personal en donde estaba junto a su novio, el rapero Mac Miller, en un auto, cuando un desconocido fanático del joven se mostró entusiasmado por conocer a uno de sus artistas favoritos y lanzó una agresión verbal.

“Estaba emocionado, y mientras M estaba en el asiento del conductor él estaba literalmente en el coche con nosotros. Pensé que todo esto era lindo y fascinante hasta que dijo: ‘Ariana es muy sexy. Te veo, ¡te veo tirándotela!”, contó Ariana Grande.

“A partir de ese momento me sentí callada y herida. Cosas como esta pasan todo el tiempo y son el tipo de situaciones que contribuyen a que las mujeres sientan miedo e insuficiencia. No soy un trozo de carne que un hombre puede conseguir para usarla para su placer. Soy una mujer adulta en una relación con un hombre que me trata con amor y respeto”, continuó.

“Necesitamos compartir y hacernos oír cuando algo nos hace sentirnos incómodas porque si no lo hacemos, simplemente continuará. No somos objetos o premios. Somos reinas”, finalizó Ariana Grande.

