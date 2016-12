América: Centenario de horror

América y sus aficionados se quedaron esperando un galardón que recordara los primeros 100 años del club; a cambio sufrieron las burlas al sumar este semestre infinidad de fracasos

Es el equipo con más campeonatos en la Liga MX, pero la celebración del centenario para América resultó una verdadera calamidad desde el primer momento, dando cerrojazo al aniversario de su fundación con su fracaso en la final de Liga, donde los Tigres se coronaron a costa suya en el Apertura 2016.

Aunque alrededor del centenario americanista se gestaron muchas expectativas, la directiva y su plantel no pudieron festejar a lo grande, luego de un rosario de lamentables episodios en el marco del importante aniversario del club.

Además de la goleada en el torneo regular ante Chivas en el Estadio Azteca, las Águilas sumaron un sin fin de fracasos como el mal desempeño del equipo en la era de Ignacio Ambriz, o que tal la playera conmemorativa de los 100 años que no le gustó a su afición, a estas cuestiones se le juntaron: el no tener un fichaje bomba, las acusaciones de plagio por su himno de Centenario, la eliminación ante el Rebaño en las semifinales de la Copa MX, el no avanzar a la final del Mundial de Clubes y no poder subir al podio, y por último, la derrota en la final del Apertura 2016, tras caer en penaltis frente a los Tigres, y con eso cerraron un semestre de claroscuros en donde no pudieron celebrar su Centenario con triunfos importantes.

Aunque los de Coapa consiguieron ganar dos de sus tres Clásicos en el segundo semestre (contra Cruz Azul y Pumas), no pudieron hacer lo propio en el más importante, en el que enfrentaron a las Chivas del Guadalajara, que terminaron con la victoria por 0-3 en cotejo de la Jornada 7, en el Azteca. Prácticamente con este juego, que se disputó el sábado 27 de agosto del presente año, arrancaban los festejos de su centenario. Por suerte, aunque no lograron imponerse al Rebaño en sus tres primeros partidos, durante el semestre que celebraba sus 100 años, a la postre los azulcremas conseguirían dejar fuera a su archienemigo en su cuarto enfrentamiento, cuando con solitario gol de Oribe Peralta dejaron tendido al Guadalajara para avanzar a las semifinales del Apertura 2016.

No obstante, los americanistas solamente lograrían tapar este hoyo de los muchos que abrieron con la serie de eventos desafortunados que se presentaron durante su centenario, los cuales diferían de una fastuosa celebración y por ende, incumplían con lo programado.

SIN FIN DE FRACASOS. De entrada, el cese de Ignacio Ambriz demostraba que las cosas no andaban bien en Coapa. Nacho fue cortado del cuadro de Coapa, tras que entregara el campeonato de la Concacaf en su edición 2015-2016 y que en poco más de un año participara en tres torneos de Liga, dos Liguillas, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes y una Copa MX, entre los cuales completó: 68 partidos dirigidos con 37 triunfos, 12 empates y 19 derrotas.

La directiva no pudo conseguir un rival de prestigio para enfrentar en la fecha del centenario: 12 de octubre, de ahí que optara por no disputar un juego que para conmemorar dicha fecha.

Lo que sí, como corresponde a un equipo que está de plácemes, el alto mando americanista echó la casa por la ventana en algunas inversiones, tales como el autobús del centenario, además de que en el juego (ante los Xolos) que sirvió para entregar reconocimientos a los mejores jugadores que portaron la camiseta azulcrema, según los resultados de una dinámica que se hizo con sus aficionados.

En ese mismo encuentro, correspondiente a la Jornada 13 del torneo, se reconocieron los 500 partidos de Moisés Muñoz, quien con la llegada del portero argentino, Agustín Marchesín, está cerca de dejar a las Águilas del América.

En dicho partido del Apertura 2016, también se presentó un fallido mosaico, el cual no cumplió con su cometido y lució falto de coordinación en las tribunas del Estadio Azteca.

Por otro lado, hay algunos hechos que merecen una mención especial; se trata del nuevo himno americanista, mismo que se presumió como una obra original de Jorge D’alessio, así como la camiseta conmemorativa en color guinda y el logotipo de los 100 años del América.

El canto de las Águilas resultó un plagio del himno del Sevilla, mientras en la invitación al duelo para celebrar su aniversario, se veía un dibujo con un enorme parecido al logotipo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

CIERRE DE PESADILLA. El conjunto americanista no pudo tener una celebración digna al ser eliminados en Copa, Mundial de Clubes, no conseguir ningún Campeonato y además perder por goleada en el Clásico frente a Chivas.

La esperanza quedaba en el Mundial de Clubes y Liga MX, sin embargo en el primero fueron eliminados por el Real Madrid en semifinales y en el partido por el tercer lugar, el Atlético Nacional volvió a pasar por encima del cuadro de Coapa en penaltis.

América terminó con el sabor amargo del cuarto lugar en el certamen de Japón y regresó para la final frente a Tigres en la que se esperaba por fin conseguir un logro en el semestre, lo cual les fue negado nuevamente en tiros desde los 11 pasos, donde no anotaron ninguno frente a Nahuel Guzmán.

Este nuevo traspié azulcrema se unió a la lista de inconformidades para los seguidores del club, que dentro de la misma publicación reclamaron la falta de un encuentro de conmemoración, un refuerzo de primer nivel y una camiseta conmemorativa.

Además, en Twitter, se burlan de su lema “Ódiame más”, por lo que han creado el hashtag #LlórameMás para criticar lo realizado por las Águilas en su festejo.

PELÁEZ DESPOTRICA EN CONTRA DE HIGUERA

América vivió un Centenario de terror y eso es algo que cualquier adversario va a festejar sí o sí. Por ello, tras los recientes fracasos azulcrema en el Mundial de Clubes y en la Liga MX, José Luis Higuera no tardó en expresar una burla hacia el odiado rival, que le caló a la directiva del América, que va a quejarse ante la Liga MX.

Ricardo Peláez, presidente deportivo de las Águilas, lo llamó “pelagatos” a su regreso de Monterrey y recalcó que ese tipo de acciones no deben presentarse.

“Me enseñaron un tuit que puso el ‘gato’ de Vergara, Higareda (sic) poniendo estupideces. Yo creo que a través de la Liga nos vamos a quejar”, expuso.

“Hay que jugar limpio en todos los sentidos, el señor no ha ganado absolutamente nada, es un pelagatos y no sirve para nada”.

Higuera escribió en su cuenta de Twitter que era tiempo de irse a cenar, pero que a algunos el sushi y el cabrito los indigestaban, en clara alusión a lo ocurrido al cuadro azulcrema en el Mundial de Clubes y en la final que perdieron las Águilas frente a Tigres.

“Hay que ir a cenar, pero a algunos el sushi y el cabrito les provoca diarrea”, redactó.

