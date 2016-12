Muere un ícono del pop

El cantante y compositor británico George Michael ha muerto en su hogar a los 53 años, informó su representante.

“Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el período navideño”, señaló esa fuente, que pidió “privacidad y respeto” para la familia del artista.

Michael, nacido en Londres y cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas.

El agente de la estrella del pop dijo que “no habrá más comentarios en este momento” sobre las circunstancias de su muerte.

Una ambulancia de la región Central Sur de Inglaterra acudió a una llamada en la localidad de Goring, en el condado de Oxfordshire, a las 13:42 GMT, un servicio que los medios británicos han relacionado con la muerte del cantante y que según la policía de Thames Valley no implicó ninguna circunstancia sospechosa.

En 2011, Michael se vio obligado a cancelar varios conciertos al ser ingresado por una neumonía que estuvo a punto de acabar con su vida. Este mes se había anunciado que el productor y compositor Naughty Boy estaba trabajando en un nuevo álbum con el artista británico, que saltó a la fama junto con su amigo de la infancia Andrew Ridgeley con el dúo Wham!

Tras abandonar esa formación, Michael lanzó una carrera en solitario que incluye éxitos de ventas como Listen Without Prejudice Vol. 1, su segundo trabajo como solista.

Antes, había publicado Faith, un álbum arreglado, producido y escrito prácticamente en solitario por el músico británico que logró cuatro discos de platino en el Reino Unido.

Fue en en 1987 cuando, de la mano de Aretha Franklin, Michael se lanzó en solitario a las listas de ventas. Ese mismo año, publicó Faith, su primer disco de autor y con el que consiguió cuatro discos de platino, que le convirtió en un ídolo de masas, pero también le causó más de un problema.

Su primer sencillo I want Your Sex, y su videoclip, fueron censurados por su alto contenido sexual, en lo que casi parecía una premonición de su futuro. Sin embargo, su primer LP gracias a sus temas funk-pop le convirtió en un artista polifacético que llegó a ser comparado con Madonna o con Prince.

UNA CARRERA POLÉMICA

Detenciones policiales, adicción a las drogas, escándalos sexuales, fueron algunos de los elementos que acompañaron la vida de George Michael.

Durante los 80 fue considerado como uno de los símbolos sexuales del momento. Su carrera como uno de los artistas británicos más exitosos del pop lo llevo no sólo a ser reconocido por su talento, también por sus escándalos.

Fundador de la banda Wham!, Michael reconoció en varias ocasiones su lado oscuro. En 1998 fue detenido por “actos lascivos” en un baño público en Beverly Hills y a raíz de ello tuvo que admitir públicamente su homosexualidad.

“No me siento avergonzado, me siento estúpido, imprudente y débil por haber expuesto mi sexualidad de esta manera”, dijo en su momento a CCN. Además explicó por qué le había tomado tanto tiempo en decirlo.

“Estuve a punto de hacerlo a los 19 años, pero en ese tiempo no lo tenía claro. La verdad es que no estuve seguro de mi homosexualidad hasta los 24 años y no lo hice en ese momento porque no quería darle un disgusto a mi madre”, agregó.

Sobre sus romances hizo pública su relación con Kenny Gross un ejecutivo de ropa deportiva. Sin embargo, anterior a él tuvo una historia de amor con el brasileño Anselmo Fellepa, la cual terminó de forma trágica, ya que él falleció a causa de SIDA.

La vertiginosa subida al éxito también lo expuso al mundo de las drogas. Durante la primera década de los 2000 fue detenido en varias ocasiones por el uso y la posesión de estupefacientes. En 2006, 2008 y 2010 fue arrestado por encontrarle drogas como el cannabis. En algún momento fue encontrado inconsciente por la policía en su automóvil bloqueando un cruce en el noroeste de Londres.

Luego de estrellar su auto en una tienda de fotografía en Londres fue condenado a ocho semanas en prisión, cinco años de prohibición para manejar y una multa elevada. “No me gustó ir a la cárcel, pero era el único lugar en el que merecía estar”, dijo a la prensa británica.

Su última aparición en público

La última vez que apareció George Michael en público fue en julio del año pasado en Zurich, cuando se disponía a celebrar su cumpleaños 52 junto a algunos amigos.

Justo antes de eso, había estado en rehabilitación en una de las clínicas más caras del mundo, el centro Kusnacht Practice en Suiza, para superar su adicción a la marihuana. Sin embargo, interrumpió el tratamiento para reunirse con sus cercanos.

Durante esa salida por Zurich, el artista fue fotografiado luciendo algunos kilos extra y un aspecto radicalmente distinto al que solía mostrar.

Por esa fecha, los medios británicos informaban que el intérprete de Careless Whisper había subido casi 19 kilos y no estaría muy bien de ánimo.

El último año, Michael no se dejó ver en público. La prensa inglesa señaló que sólo asistía a unos pocos eventos privados.

Para recordarlo

Los diez temas más destacados de George Michael:

* Freedom.

* Careless Whisper.

* Jesus to a Child.

* Amazing.

* Outside.

* Faith.

* The Strangest Thing.

* Please Send Me Someone.

* Spinning the Wheel.

* Freek.

