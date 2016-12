‘Higuera es un pelagatos y no sirve para nada’: Peláez

Ricardo Peláez, presidente deportivo del América, no pudo quedarse callado luego de leer la burla que el CEO de Grupo Omnilife, José Luis Higuera, publicó a través de Twitter, tras la derrota del club azulcrema contra Tigres en la Final del Apertura 2016

“Por ahí me enseñaron un tuit que puso el gato de Vergara, Higareda o no sé como se llama, poniendo estupideces. El señor no ha ganado absolutamente nada, es un pelagatos y no sirve para nada”, dijo Peláez a los medios tras finalizar el partido.

Además, Ricardo aclaró que debido a esta situación se quejará de algunos directivos, ya que él opina que es esencial jugar limpio.

“Yo creo que a través de la Liga nos vamos a quejar de directivos. Hay que jugar limpio en todos los sentidos”, agregó.

