Fotos: Así celebra Rubí sus 15 años

San Luis Potosi.- Desde muy temprano se están publicando noticias de todos los detalles del los XV de Rubí, la quinceañera de México que ha tenido que abrir las puertas de su fiesta a todo el mundo que quiera asistir. Una ceremonia y fiesta que debieron ser especiales, han pasado a ser los momentos más incómodos para la adolescente de 15 años.

La celebración de los XV de Rubí inició con la misa de bendición de Dios. Para esta ceremonia religiosa solo se permitió el ingreso a los familiares de Rubí Ibarra García, sin embargo, las cámaras, micros y periodistas ocuparon el espacio y, probablemente, hostigaron a la adolescente.

En las fotos que han publicado medios como Milenio o El nuevo diario, se ve a Rubi muy peinada, bien maquillada y con un vestido lleno de elegancia y brillos, pero con una sonrisa ausente y unos ojos tristes.

En otras fotografías, Rubí muestra un rostro cansado y enojado. Rodeada de personal de seguridad, adultos. No hay amigos, no hay personas de su edad. Incómoda por la presencia de medios, no le queda de otra que obedecer a su mamá, quien siempre responde con una sonrisa.

Se sabe que el papá de la quinceañera Rubí casi cancela la misa porque los medios no dejaban que la familia se desplazara con tranquilidad. Después de la misa y la comida, se pasó a realizar ‘La Chiva’, una carrera de caballos que estará apta para todas las personas que lleguen a La Joya.

