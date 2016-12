Fallece guitarrista de Status Quo, Rick Parfitt

Los riffs de “Whatever You Want” son una de las primeras cosas que aprenden los jóvenes estudiantes de guitarra.

El tema pertenece a la banda británica Statu Quo, cuyo guitarrista y cantante Rick Parfitt murió a la edad de 68 años en España, según informó hoy el mánager de la banda en la página de Facebook del grupo.

Parfitt murió en un hospital de Marbella como consecuencia de una infección. El músico había sido ingresado el jueves por complicaciones tras una operación de hombro.

Nacido el 12 de octubre de 1948, Parfitt se crió en una pequeña ciudad al sur de Londres y aprendió con 11 años a tocar la guitarra inspirado por “King of Skiffle” Lonnie Donegan. En 1967 se sumó a Status Quo, donde tocaba la guitarra y cantaba junto con el frontman Francis Rossi.

Después de algunos experimentos psicodélicos como “Pictures Of Matchstick Men”, la banda alcanzó el éxito a principios de los 70 con una serie de hits rockeros como “Paper Plane” o “Caroline”.

Después de eso, Status Quo se apartó poco de su receta para el éxito -melodías simples, tres acordes- y vendieron más de 120 millones de discos. En 1985 tocaron uno de sus mayores hits, “Rocking All Over The World”, al inicio del concierto “Live Aid”, de Bob Geldof, e hicieron bailar a 100.000 personas en el estadio Wembley de Londres.

El primer matrimonio de Parfitt se desintegró cuando su hija de dos años Heidi murió ahogada en la piscina de su casa en Surrey. “La vida sigue y uno aprende a convivir con ello, pero no se supera nunca.

Nunca…”, confesó alguna vez al diario “The Guardian”.

Su segundo matrimonio con su amor de juventud Patti Beedon naufragó por infidelidades con otras mujeres y su fuerte consumo de alcohol y drogas. Hasta su muerte vivió con su tercera esposa Lyndsay Whitburn y sus mellizas en la ciudad española de Málaga.

Su salud fue difícil: en 1997 superó un primer infarto, seguido de un cáncer de laringe y otros dos infartos. Sufrió el cuarto en junio de 2016, después de un concierto en Turquía. El mánager dijo que durante algunos minutos, Parfitt estuvo “prácticamente muerto”.

En octubre de 2016, Parfitt anunció que no actuaría más junto a Status Quo. “No soy un gran fan de toda esa tontería acústica”, confesó a la revista “Classic Rock” después de que la banda decidiera abandonar las guitarras eléctricas y pasarse a los acústicos por cuestiones de edad.

Parfitt deja atrás a su esposa Lyndsay Whitburn y cuatro hijos, dos de ellos anteriores a su tercer matrimonio. A pesar de sus problemas de salud, confesó alguna vez a la revista “Northern Life”: “Aún tengo muchos proyectos y me siento realmente bien en mi piel después de haber encaminado mi vida. Tuve mi última advertencia y mis nueve vidas”.

Comentarios

comentarios