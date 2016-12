Cómo y dónde ver América vs Tigres: Horarios y TV, Final Ida Liga MX

América vs Tigres, Final de Ida del Apertura 2016 de la Liga MX que se juega este jueves 22 de diciembre del 2016 a las 21 horas, desde el Estadio Azteca.

América y Tigres disputarán la Ida de la Final del Apertura de la Liga MX, que se jugará este jueves 22 de diciembre de 2016, en punto de las 21 horas desde la cancha del Estadio Azteca.

Tras 18 días de espera, Águilas y felinos se verán las caras en busca del nuevo Campeón de la Liga MX. América eliminó a Necaxa en la ronda previa, mientras que Tigres hizo lo mismo a costa de León.

A qué hora juegan América vs Tigres, Horarios y TV, Final Ida Liga MX

En qué canal de TV ver el América vs Tigres, Liga MX

El partido de la Final de Ida entre América y Tigres lo podrás ver por Televisa en el Canal 5 de televisión abierta, además de TDN en televisión restringida, todo a partir de las 21 horas de este jueves 22 de diciembre del 2016.

Cómo ver en vivo online el América vs Tigres, Liguilla Liga MX

Sigue en vivo y online el América vs Tigres en As.com. Checa las estadísticas, el minuto a minuto y todas las incidencias del juego correspondiente a la ida de la Final del Apertura 2016 de la Liga MX.

Como escuchar en radio el América vs Tigres, Final Liga MX

El América vs Tigres lo podrás escuchar a través de W Radio 96.9 FM, además de TDW 730 AM, desde el Estadio Azteca a las 21 horas de este jueves 22 de diciembre de 2016.

Cómo ver en app América vs Tigres, Final Ida Liga MX

El América vs Tigres lo podrás ver desde la aplicación de Televisa Deportes, a partir de las 21 horas de este jueves 22 de diciembre.

