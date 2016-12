Primeras imágenes de Petra Kvitova tras ser atacada a puñaladas

Prostejov.- La tenista checa Petra Kvitova, campeona en dos oportunidades en Wimbledon (2011 y 2014), reapareció ante las cámaras después de haber sido atacada a puñaladas por un ladrón armado.

Posteriormente, fue sometida a una intervención quirúrgica de tres horas y 45 minutos, que derivó en la inactividad deportiva por seis meses.

“Gracias por venir hoy, estoy feliz de decirles que me siento bien”, aseguró la tenista de 26 años ante la prensa. Se mostró sonriente pero con parte del brazo izquierdo vendado.

Con el ataque, Kvitova sufrió daños en los tendones, así como lesiones en los cinco dedos y en dos nervios de la mano izquierda. “Ayer por la mañana, durante una sesión con el médico, pude mover los dedos de mi mano. Esto para mí es el mejor regalo de Navidad que podría haber deseado”, aseguró la ex campeona de Wimbledon.

“Lo que me sucedió fue muy aterrador, pero no me veo como una víctima, no siento pena de mí misma y no miraré hacia atrás”, sentenció.

Además de agradecer “a todos y cada uno, por la preocupación de los últimos cuatro días”, la tenista buscará la paz y el aislamiento mientras comienza el viaje “hacia su vuelta a las canchas”.

“Voy a utilizar toda mi energía para centrarme en la recuperación, y haré todo lo posible para volver al deporte que amo tan pronto como sea posible”, remarcó la tenista que tendrá un mínimo de seis meses de recuperación.

